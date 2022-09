À trente-et-un ans, celui qui est passé par Tarbes, Brive et le Racing, jouera donc pour son quatrième club en carrière et retrouvera Ronan O'Gara, qu'il avait côtoyé lorsque le manager irlandais était dans les Hauts-de-Seine. À La Rochelle, Thomas Berjon et Jules Le Bail sont en fin de contrat et cette annonce devrait faire démarrer le jeu des chaises musicales à la mêlée.