La rade est un endroit où les stars ont l'habitude d'affluer. Plus particulièrement au prestigieux Rugby Club Toulonnais, où les noms ronflants ne cessent de se succéder et où les gros contrats sont légion. Le dossier Cheslin Kolbe avait notamment animé le mercato des Rouge et Noir l'année dernière, avec au final une arrivée remarquée. Mais malgré la présence du Sud-Africain, ou encore celle d'Aymeric Luc l'été dernier, le RCT a peiné à se mettre en route cette saison, et s'est même fait peur en flirtant avec la zone rouge.

Un recrutement qui se veut cinq étoiles

Alors en vue de la saison prochaine, Bernard Lemaître et la cellule de recrutement de Toulon ont décidé de cibler des profils particuliers. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, joueurs actuels du Top 14, le centre parisien Waisea, débarquera dans le sud-est dans les prochains mois. Une arrivée plus que bienvenue quand on sait que Toulon est en quête de joueurs de grand talent, surtout au centre où les pépins physiques et autres méformes n'ont eu de cesse d'embêter les Rouge et Noir.

Top 14 - Waisea Nayacalevu (Stade français)Icon Sport

Avec Waisea, le RCT va s'offrir une ligne de trois-quarts XXL, composée aussi de Cheslin Kolbe, Aymeric Luc ou autre Gabin Villière. D'autant plus que l'ouvreur rochelais Ihaia West, de plus en plus en forme, posera lui aussi ses bagages sur la rade. Devant aussi, Toulon a ciblé de beaux noms pour venir renforcer son pack. Notamment en première ligne, où les internationaux Dany Priso (15 sélections) et Teddy Baubigny (1 sélection) prendront place l'année prochaine. Visé par Lyon entre-autre, le Rochelais souhaite donner un nouveau souffle à sa carrière, afin de retrouver les Bleus. Il formera avec Jean-Baptiste Gros une jolie paire de piliers gauche...

Baubigny, lui, complétera un trio avec Anthony Étrillard et Christopher Tolofua. En plus de ça, le deuxième ligne rochelais Mathieu Tanguy aura la lourde tâche de remplacer Eben Etzebeth dans la cage.

Des départs sous fond de tension

Car oui, le géant springbok retrouvera l'Afrique du Sud la saison prochaine, après son passage décevant à Toulon. Tellement décevant que son cas avait beaucoup fait parler au sein du club. D'abord par le biais de son président - qui avait aussi mentionné la situation de Facundo Isa, lequel a finalement prolongé - mais aussi par celui d'un ancien du club : Bakkies Botha. "Etzebeth, je l'ai cité avec Isa comme étant deux joueurs qui symbolisent une chance et en même temps un handicap, racontait Bernard Lemaître, lors d'une conférence de presse de mise au point. Ce sont des internationaux qui peuvent partir quand ils sont appelés par leur sélection. Et pendant ce temps-là, ils manquent au club." Finalement, c'est donc sous une certaine tension que le départ du deuxième ligne était acté.

TOP 14 - Eben Etzebeth (Toulon)Icon Sport

La tension, point d'ailleurs non-négligeable des départs toulonnais. Lors d'une période trouble, les rumeurs de départs de certains cadres se sont multipliées, et celui de Louis Carbonel s'est acté. L'ouvreur chouchou de Mayol prendra la direction de Montpellier en fin de saison, alors qu'il lui restait encore deux ans de contrat. Né à Toulon, celui qui symbolise la formation du RCT avait été identifié comme "faisant partie des joueurs frondeurs, qui s'étaient opposés au management de Patrice Collazo", selon le Midi Olympique.

Toujours à la recherche d'un ouvreur

Lemaître s'exprimait aussi à ce sujet en février : "Parfois, les choix viennent aussi des joueurs. Je n'ai personnellement rien contre lui. On se regarde droit dans les yeux, on se sourit tous les jours. Un peu plus tôt dans la saison, il y a eu des faits qui n'ont pas été à la gloire du club et, c'est vrai, j’ai dit que je me séparerais de ces joueurs-là. Mais je n'ai jamais cité Louis Carbonel." Un départ d'autant plus important, qu'il s'accompagne de celui d'Anthony Belleau vers Clermont.

Ainsi, Toulon se retrouve en manque d'ouvreur, malgré le recrutement d'Ihaia West. C'est pourquoi un autre numéro 10, de calibre international, est toujours recherché. Le nom de Léo Berdeu avait, un temps, été évoqué. Ancien de la maison, l'ouvreur lyonnais est une option d'autant plus intéressante qu'il est capable d'être polyvalent et est en très grande forme. Pierre Mignoni avait tout de même éteint l'incendie, en affirmant que son joueur resterait au LOU, club avec lequel il est lié jusqu'en 2024. Malgré ça, la venue du coach lyonnais à Toulon l'année prochaine pourrait-elle faire bouger les choses ?

Mignoni, partie intégrante du projet

Déjà passé par Toulon en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur (des arrières), Mignoni connaît parfaitement le club et est, lui aussi, un gros coup du mercato toulonnais. La saison prochaine, il formera un tandem avec Franck Azema au club, et fera partie intégrante du projet. "Franck Azéma et Pierre Mignoni partageront l'ensemble des responsabilités et des enjeux de la politique sportive du RCT, avait communiqué le club. Cette association de deux des plus grands managers français, cumulant individuellement des palmarès importants, est une première dans le rugby professionnel. Elle symbolise l'ambition du Rugby Club Toulonnais, de construire un projet sportif global pérenne et sa volonté d'innover dans son organisation."

Top 14 - Pierre Mignoni (manager du Lou) face à ClermontIcon Sport

Très attendue, cette réunion entre les deux entraîneurs pourrait donc permettre aussi d'attirer d'autres joueurs au sein du club avant la saison prochaine. Le tout, afin que le RCT puisse de nouveau retrouver les sommets après cinq ans d'absence des phases finales de Top 14.

Les départs actés : Eben Etzebeth (Sharks), Anthony Belleau (Clermont), Louis Carbonel (Montpellier)

Les arrivées actées : Ihaia West, Dany Priso, Mathieu Tanguy (La Rochelle) Waisea Nayacalevu (Stade français), Teddy Baubigny (Racing 92), Pierre Mignoni (entraîneur, Lyon)