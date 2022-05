Steve Borthwick pour remplacer Eddie Jones après la Coupe du monde 2023, c'est ce qu'avance le site spécialisé britannique The Rugby Paper. Selon eux, l'entraîneur des Leicester Tigers serait en pole position pour succéder à Jones. Les deux hommes ont collaboré entre 2016 et 2020 à la tête de la sélection anglaise. À cette époque, Borthwick occupait le poste d'entraîneur adjoint chargé des avants. Durant leur collaboration, ils ont remporté deux Tournoi des 6 nations en 2016 et 2017. Depuis son arrivée à Leicester, l'ancien deuxième ligne international aux 57 sélections a métamorphosé son équipe. Quand les Tigres terminaient avant-dernier de Premiership en 2019 et évitaient de peu la relégation, les voià maintenant leader cette saison sous les ordres de Borthwick.

Ce dernier serait donc le choix logique et de la continuité pour entraîner le XV de la Rose.