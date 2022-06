Dans son édition du 20 mai dernier, Midi Olympique révélait la signature au Stade français du technicien anglais Paul Gustard (46 ans), ancien entraîneur notamment des Saracens de la grande époque, Ce dernier est déjà à Paris depuis quelques jours. Il a été présenté aux joueurs. Adjoint chargé de la défense chez les Sarries de 2008 à 2016, il a ensuite officié pendant deux ans au sein du XV de la Rose sous la responsabilité d’Eddie Jones, avant de diriger les Harlequins de 2018 à janvier 2021. Depuis, il avait pris en main l’équipe italienne du Benetton Trévise. Surtout, il est connu pour être à l’origine d’un système qu’il avait lui-même surnommé le "wolf pack", une défense en "meute de loups" qui a fait sa renommée et le succès du club anglais. L’officialisation de son arrivée au sein du staff technique parisien devrait intervenir demain mardi avant la présentation du recrutement organisé à destination des supporters à 19h00 au stade Jean-Bouin.

A ce sujet, le Stade français devrait annoncer dans le même timing l’ensemble de son recrutement. Comme révélé également dans les colonnes de Midi-Olympique, une autre arrivée viendra compléter le staff technique, aux côtés de Julien Arias et Laurent Sempéré. James Kent, déjà présent au club, œuvrant auprès de la formation, sera intégré. Cet Australien au parcours atypique a notamment travaillé avec l’équipe féminine du canada, avec laquelle il a participé à deux coupes du monde (2014 et 2017). Mais surtout, il collabore depuis janvier 2020 avec la FFR assurant l'analyse performance de l’équipe de France des moins de 20 ans. C’est ainsi qu’il avait été intégré au staff du XV de France dirigé par Fabien Galthié lors de la tournée d’été 2021, en Australie.

Côté joueurs, les arrivées de Morgan Parra, treize saisons passées sous les couleurs de l’ASM Clermont-Auvergne, Mickaël Ivaldi, 32 ans, en provenance de Lyon, le jeune talonneur Lucas Peyresblanques (24 ans) et son coéquipier biarrot Mathieu Hirigoyen, troisième ligne aile, l’ailier gauche montalbanais Stéphane Ahmed, le troisième ligne polyvalent Giovanni Habel-Kueffner, l’international géorgien Giorgi Tsutskiridze (25ans, 22 sélections), qui a l’avantage d’être JIFF, le troisième ligne du RC Toulon Julien Ory (26 ans) et le pilier Hugo N’Diaye, en prêt jusque-là à Rouen et qui pourrait y rester, seront officialisées. Un recrutement qui n’est probablement pas terminé puisque le club de la capitale est toujours en quête d’un deuxième ligne et d’un trois-quarts centre. "Nous sommes sur plusieurs pistes, a commenté Gonzalo Quesada dimanche soir en conférence de presse après la lourde défaite face au CA Brive. Il va falloir maintenant trancher parce que dans cinq semaines nous serons sur le terrain." En effet, la reprise de l’entraînement a été fixée au lundi 11 juillet.