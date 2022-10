Il y a une dizaine de jours, nous vous annoncions dans Midi Olympique que Laurent Labit et Karim Ghezal, respectivement en charge de l’attaque et des avants du XV de France, allaient quitter le giron fédéral à l’issue de la Coupe du monde 2023 et que le Stade français était très intéressé par le profil de ces deux techniciens. À l’issue de cet article, les choses se sont brutalement accélérées et lundi, le président du Stade français Hans-Peter Wild nous confiait même : "Si Laurent Labit et Karim Ghezal s’engagent alors avec nous, j’en serais ravi parce que ce sera une manière d’élever le niveau de professionnalisme du Stade français. Qu’avons-nous accompli en cinq ans ? (il répond en français) "Pas beaucoup..." On a injecté des tonnes d’argent et on n’a rien gagné." Et d’ajouter ceci : "Nous devons entre nous régler encore certains détails mais ce ne sont pas de grands problèmes".

Depuis, les deux parties ont bel et bien trouvé un accord pour une collaboration commune de trois ans, laquelle débutera après le Mondial 2023 et sauf cataclysme, Laurent Labit et Karim Ghezal succéderont donc à Gonzalo Quesada, en place depuis maintenant deux ans.

Gustard sera dans leur staff… mais les autres ?

Mais avec qui, au juste ? À ce sujet, le docteur Wild, aux commandes du club depuis 2017, détaillait son plan ainsi : Laurent Labit, qui incarnera le projet sportif du club de la capitale, aura les mains libres pour construire son staff et selon toute vraisemblance, l’actuel coach de la défense parisienne Paul Gustard devrait logiquement y figurer.

Top 14 - Stade français - Paul GustardIcon Sport

Mais quid de Laurent Sempere, chargé des avants roses, et Julien Arias, aux commandes des trois-quarts parisiens ? À leur sujet, rien n’est actuellement tranché mais le docteur Wild nous assurait lundi que comme ce sera le cas pour Gonzalo Quesada, ces deux hommes seront dans tous les cas payés jusqu’à la fin de leur contrat, soit jusqu’en juin 2024 : "Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas pour habitude de maltraiter les gens, disait-il. Il n’y aura pas de soucis pour eux." Dans le meilleur des cas, les coachs en place assureront donc la transition entre le début de saison et le mois de novembre 2023, date à laquelle Laurent Labit prendront officiellement leurs fonctions.

Par ailleurs, le Stade français s’active d’ores et déjà en coulisses puisque des renseignements ont été pris sur Baptiste Couilloud, le demi de mêlée de Lyon, le trois-quarts centre du Racing 92 Olivier Klemenczak ou Tristan Tedder, l’ouvreur de Perpignan, tous trois sensibles au nouveau projet parisien. Tout ça commence à avoir de l'allure....