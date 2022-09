Montpellier : Simmonds pour remplacer Mercer

Montpellier n’a pas tardé à trouver un remplaçant à Zach Mercer, futur joueur de Gloucester. Le club héraultais s’est attaché les services d’un autre numéro 8 international anglais en la personne de Sam Simmonds (27 ans, 15 sélections). L’information, dévoilée dans un premier temps par The Telegraph, a été confirmée ce dimanche par l’entraîneur des Chiefs d’Exeter, où évolue actuellement Sam Simmonds. Sous le maillot d’Exeter, le troisième ligne de 27 ans a remporté la Champions Cup en 2020 et la Premiership à deux reprises, en 2017 et 2020. Véritable machine offensive, il a été élu meilleur marqueur du championnat anglais en 2021, avec pas moins de 21 essais inscrits en 27 rencontres.

Du côté du paquet d’avants, le club est en réflexion quant au poste de talonneur. Alors que Vincent Giudicelli (25 ans) et Ruhann Greyling (23 ans) arrivent au terme de leur engagement et que Jérémie Maurouard (30 ans) et Brandon Paenga Amosa (26 ans) ont une année optionnelle dans leur contrat, les recruteurs sondent le marché. Le CV du Montois Romain Latterrade (26 ans) est notamment à l’étude.

Le CAB "capable de viser un ou deux joueurs de calibre mondial"

Quelques semaines après l’arrivée en tant qu’actionnaire du CA Brive du millionnaire anglais Ian Osborne, dont nous évoquions dans notre édition du vendredi 2 septembre un apport de quinze millions sur cinq ans, le club désire prendre une autre dimension. Le président corrézien Simon Gillham a d’ailleurs évoqué auprès de l’AFP les nouvelles ambitions du CAB. « Nous sommes désormais capables de viser un ou deux joueurs de calibre mondial que nous ne pouvions pas attirer avant, à l’image d’un Victor Vito à La Rochelle ou d’un Jonny Wilkinson à Toulon ».

Tedder, une priorité qui est courtisée

Oscar Midi Olympique de la 4e journée de Top 14, Tristan Tedder (26 ans) ne fait pas seulement parler de lui pour ses bonnes prestations. Le devenir de l’ouvreur sud-africain est également un sujet d’actualité alors que son bail actuel avec l’Usap expirera le 30 juin 2023. Du côté d’Aimé-Giral, la position de l’encadrement est claire : la prolongation de l’engagement de l’ancien Toulousain est une priorité. Les dirigeants sang et or ont récemment rencontré le joueur, arrivé l’été dernier et devenu un cadre du collectif, pour lui proposer un nouveau contrat. Le natif de Durban, qui a l’avantage non négligeable d’être « Jiff », aurait été approché par plusieurs autres clubs de l’élite et est donc en réflexion quant à la suite à donner à sa carrière française.