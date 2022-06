Après quatorze saisons, l'Italien avait rallié le club varois en 2019 pour un dernier défi, l'ancien capitaine du Stade français va disputer une dernière saison avec les Rouge et Noir. Sergio Parisse est "Exemplaire quant à son hygiène de vie et doté d’une riche expérience, le capitaine de la Squadra Azzurra est un élément clé de la touche Rouge et Noir, dont il est un des leaders", précise le communiqué du club.

La réaction de Franck Azéma et Pierre Mignoni, les managers du RCT la saison prochaine : "Nous sommes heureux du ré-engagement de Sergio. C’est un joueur important pour le groupe, qui dispose d’une grande expérience, qu’il aime transmettre. Parallèlement à son statut de joueur et à la préparation de son diplôme d’entraineur, Sergio interviendra auprès des jeunes du club, notamment les U18 afin de renforcer leurs acquis sur le secteur de la touche."