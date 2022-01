Montpellier : Serfontein jusqu’en 2024

Le trois-quarts centre international sud-africain Jan Serfontein (28 ans, 35 sélections) a prolongé prolonger son contrat dans l’Hérault pour deux saisons supplémentaires. Il sera donc Montpelliérain jusqu’en 2024. Apparu à plus de 80 reprises sous la tunique du MHR, il en est un des cadres depuis son arrivée en 2017. Le joueur a évoqué cette prolongation sur le site Internet du club : "Je suis très heureux de poursuivre ma carrière avec le club jusqu’en 2024. Je souhaitais continuer à faire partie de cette aventure. Je me sens très bien ici avec ce groupe. On va se concentrer sur les matchs à venir et tout donner pour offrir une belle fin de saison à nos supporters."

Toulouse : Reggiardo file à Suresnes

Le RC Suresnes (Nationale) a obtenu la signature de Jean-Baptiste Reggiardo. Le fils du manager de Provence Rugby évoluait cette saison avec les espoirs du Stade toulousain. Le pilier droit de 22 ans, qui n’a encore jamais été aligné avec l’équipe une en compétition officielle, a signé jusqu’à la fin de la saison avec le club des Hauts-de-Seine, actuel septième de Nationale.

Nevers : un nouveau bail pour Bradshaw

Après l’ouvreur Shaun Reynolds, Nevers prolonge un autre de ses cadres : le club nivernais a annoncé la prolongation du deuxième ligne irlandais, Frank Bradshaw (26 ans). L’Irlandais, arrivé au club en 2017 est désormais lié à Nevers jusqu’en 2024. L’ancien joueur d’Auch a disputé 91 rencontres en Pro D2.

Bayonne : Lopez ? "dossier en cours", dixit Tayeb

Invité de France Bleu Pays basque, ce lundi, Philippe Tayeb, le président bayonnais a notamment répondu à une question sur la possible arrivée de Camille Lopez à Jean-Dauger cet été. "Camille Lopez, c’est un dossier qui est en cours aujourd’hui. Rien n’est officiel mais on travaille dessus, bien entendu", a évoqué le dirigeant basque. Pour rappel, Camille Lopez (32 ans, 28 sélections), engagé jusqu’en juin 2023 avec Clermont, devrait être libéré de son contrat au terme de cette saison. Après avoir donné son accord à Biarritz puis s’être rétracté, l’ancien international est désormais attendu sur les bords de la Nive.

Castres : Broncan cité à comparaître

Pierre-Henry Broncan comparaîtra le mercredi 12 janvier devant la commission de discipline de la LNR. Son comportement lors du match Castres-La Rochelle, comptant pour la 14e journée de Top 14, a été cité.