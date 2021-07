"Les Scarlets ont de grands centres et la concurrence sera rude, mais j'ai hâte de revenir sur le terrain et d'enfiler de nouveau leur maillot", a expliqué Williams, qui avait déjà joué avec les Scarlets entre 2008 et 2018. Le centre a porté à 58 reprises le maillot du XV du Poireau de 2011 à 2019 mais a été ralenti par les blessures, notamment au dos, lors des trois dernières saisons.