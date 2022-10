Stade français : Sanchez vers la sortie

Relégué dans la hiérarchie des demis d’ouverture au Stade français et actuellement blessé à un mollet depuis la fin de saison dernière, Nicolas Sanchez (34 ans) ne sera plus un joueur du Stade français la saison prochaine, comme l’a indiqué RMC Sport. En effet, l’international argentin (87 sélections) ne sera pas conservé par le club de la capitale au-delà de l’exercice actuel, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Passé par l’Union Bordeaux-Bègles et Toulon, il avait était revenu dans l’hexagone en 2018 en débarquant dans le club de la capitale, en provenance des Jaguares.

Toulon cherche un 10… la piste Herron ?

Pierre Mignoni et Franck Azéma, patrons sportifs du club toulonnais, ne seraient pas défavorables au fait de se doter d’un nouveau demi d’ouverture afin d’épauler dans ce rôle le Néo-Zélandais Ihaia West, seul ou presque à ce poste, sur la Rade. Si Mathieu Smaïli peut aussi occuper le poste, si Baptiste Serin est aussi capable de dépanner en cas de coup dur, le staff toulonnais souhaiterait néanmoins un ouvreur de métier afin d’aborder au mieux le deuxième bloc de matchs de la saison. Le hic ? C’est qu’il n’y a, à l’heure actuelle, que très peu d’ouvreurs disponibles sur le marché et que la seule piste pourrait alors mener au demi d’ouverture anglais du Biarritz olympique, Brett Herron (27 ans). Auteur d’une excellente saison l’an passé en Top 14, l’ancien joueur des Harlequins est certes encore sous contrat sur la Côte basque mais le président du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé, a ces dernières semaines déjà libéré contre indemnités, quatre joueurs de son effectif, à savoir Lucas Peyresblanques, Mathieu Hirigoyen (Stade français), Romain Ruffenach (Pau) et Francis Saili (Racing 92).

Toulouse : Delibes, discussions en cours

Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain, le Stade toulousain a fait de la prolongation du trois-quarts ou ailier Dimitri Delibes (23 ans) une priorité. Des discussions ont donc été engagées avec le joueur, qui a disputé les cinq premières journées de la saison actuelle (quatre titularisations).Selon nos informations, l’intérêt est réciproque et l’intéressé aurait pour objectif de poursuivre sa carrière à Ernest-Wallon.Reste à trouver un accord. Par ailleurs, et comme annoncé par RMCSport, un autre dossier pourrait rapidement aboutir.Celui du pilier gauche international Rodrigue Neti (27 ans ; 2 sélections), aussi en fin de contrat en juin.Il devrait rapidement prolonger son bail.