Biarritz : Saili enfin de retour

Son nom a agité le marché des transferts pendant plusieurs semaines et pourtant, il était loin de l’Hexagone. Avec plusieurs semaines de retard, le centre biarrot, Francis Saili, a retrouvé ses coéquipiers basques la semaine dernière. Même si la possibilité d’un départ n’est toujours pas exclue, l’international néo-zélandais va bien débuter la saison avec le BOPB, reste à savoir quand. Il avait tout simplement décidé de prolonger ses vacances. Le joueur possède encore deux ans de contrat avec le club basque. Courtisé un temps par l’Union Bordeaux-Bègles puis par le Stade français, aucun club n’a pour l’instant payé les 400 000 euros demandés par le président biarrot, Jean-Baptiste Aldigé, pour libérer son joueur.

Saili est toujours un joueur de Biarritz et pourrait bien évoluer en Pro D2 cette saison. Néanmoins, avec ce mois de retard, le staff basque pourrait bien volontairement se passer d’un de ses atouts majeurs pendant de longues semaines.

Paris : Laumape s’en va, Ward arrive

En provenance des Sharks, le trois-quarts centre de 26 ans, Jeremy Ward s’est engagé pour deux saisons avec le Stade Français. Après le départ de Nayacalevu et Laumape, le club de la capitale se renforce avec le Sud-Africain capable de jouer premier comme deuxième centre. Jeremy Ward (1,87 m pour 92 kg) a disputé 48 matchs avec les Sharks et a inscrit six essais.

Il remplacera donc Ngani Laumape qui s’est officiellement engagé avec les Steelers de Kobe au Japon. L’ancien All Black aux 15 sélections quitte donc le Stade français après une seule saison après avoir demandé d’être libéré de ses deux dernières années de contrat, offrant un large dédommagement financier.

Montpellier : Altrad confirme le départ de Mercer

Lors de la cérémonie des Oscars mensuels de Midi Olympique qui avait lieu mardi soir, le président des champions de France, Mohed Altrad a confirmé l’information sur le départ de Montpellier, de l’Anglais Zach Mercer en juin prochain. Sollicité par Gloucester, qui lui offre un contrat de quatre ans, Mercer n’effectuera pas son année optionnelle dans l’Hérault, pour pouvoir postuler à la sélection anglaise pour le Mondial 2023. Le troisième ligne jouera donc sa dernière saison avec Montpellier cette année.