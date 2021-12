La réaction de Tyrone May : "Je suis très heureux d’avoir cette opportunité. Je ne pourrai jamais assez remercier l’entraineur Steve McNamara, Alex Chan et le président Bernard Guasch de me permettre de rejoindre ce grand club et ses fervents supporters. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de gagner leur respect en travaillant dur pour faire encore mieux cette année."