Nadir Megdoud était l'une des armes principales de Rouen cette saison en Pro D2. 22 titularisations, 8 essais et quelques exploits personnels après son arrivée il y a un an, il est devenu l'une des références à ce poste en Pro D2. Au point de susciter la curiosité de certains clubs de l'élite. Le Stade français, comme l'annonçait Canal +, devrait ainsi s'offrir les services de l'ancien joueur de Brive, formé à Créteil. Rapidement ce samedi, le Rouen Normandie Rugby, par la voix de son président Eric Leroy, a publié un communiqué confirmant le départ de son ailier. Et il est catégorique : "Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Nadir Megdoud a tout fait pour quitter le RNR dès cette saison. En dépit de la déception du club qui a relancé la carrière du joueur, le RNR va de l’avant et prépare activement sa nouvelle saison avec l’ensemble de son effectif, joueurs et staff, tous impliqués dans notre projet."