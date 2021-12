Les dernières semaines au Munster ont été extrêmement agitées. Après l'épisode de Covid-19 en Afrique du Sud, qui a vu le groupe revenir au pays en plusieurs fois, la franchise irlandaise a été touchée par une nouvelle vague la semaine passée. Surtout, l'avenir de Johann Van Graan en tant qu'entraîneur en chef n'a jamais été assuré. Ce mardi, il a officialisé son départ à l'issue de la saison.

"J'ai pris du recul et reconsidéré mes options, en donnant la priorité à ce qui est le mieux pour ma famille, moi-même et le Munster, a confié le Sud-Africain à The 42, refusant une offre de prolongation de deux saisons. J'entame maintenant ma cinquième saison avec ce groupe et je pense que c'est la bonne décision pour moi d'arrêter ma collaboration et de partir à la fin de cette saison." Sa destination pourrait être Bath en Angleterre. Quant au Munster, c'est un ancien de la maison qui est déjà annoncé comme le favori. Ronan O'Gara y a porté le numéro 10 pendant treize saisons entre 1997 et 2013. Seul problème, celui-ci est sous contrat avec La Rochelle.

L'ancien demi d'ouverture, qui avait rejoint le Stade rochelais dans le staff de Jono Gibbes, est à la tête du sportif depuis cet été. En devenant manager, il avait justement paraphé un contrat le liant au club maritime pendant trois saisons. Ce qui n'empêche pas la presse irlandaise et britannique de placer O'Gara en favori pour remplacer Johann Van Graan au Munster à l'issue de la saison. Mike Prendergast, Paul O'Connell ou Scott Robertson sont d'autres prétendants moins cités pour reprendre le poste.