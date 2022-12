Décidément entre les sanctions pour ses comportements en bord de terrain et la place qu'il prend actuellement sur le marché des transferts, Ronan O'Gara fait beaucoup parler de lui... Mais il semblerait que l'Irlandais ait commencé à couper court au débat concernant son avenir. Convoité par les fédérations irlandaise et anglaise, Ronan O'Gara a pris un tout autre chemin en prolongeant son contrat avec le club rochelais jusqu'en 2027.

"Quand on est aussi heureux personnellement et professionnellement que je le suis à La Rochelle, il faudrait quelque chose d'assez remarquable pour changer d'avis et ne pas rester ici quelques saisons de plus...", explique l'entraîneur dans sa chronique avant d'ajouter : "J'ai toujours écrit et dit que le projet et la vie de famille doivent fonctionner pour que je sois un entraîneur heureux. Je sens que c'est vraiment notre projet maintenant à La Rochelle. Il se peut que je reste ici un certain temps."

Voilà qui semblerait confirmer nos récentes informations selon lesquelles Ronan O'Gara devrait prolonger pour plusieurs saisons. Il y a quelques jours le manager a d'ailleurs rencontré Vincent Merling, président du Stade rochelais, qui lui a à nouveau fait part de sa volonté de le conserver en lui proposant un contrat de trois ans supplémentaire qui mènera donc l’entraîneur irlandais jusqu’à la Coupe du monde 2027.

O'Gara dit non à la fédération anglaise

Par la même occasion, O'Gara explique qu'il y a bien eu des contacts avec la Fédération anglaise mais qu'il aurait refusé les avances de la RFU : "J'ai été contacté par la RFU. C'est l'Angleterre. Si on vous offre un tel poste - et ce n'était pas le cas, pour être précis - vous devez y réfléchir jusqu'à ce que quelqu'un d'autre obtienne le poste ou que vous vous retiriez officiellement de la course. C'est ce que j'ai fait lors d'une conversation très amicale cette semaine : "Je ne sais pas si je vous rends la tâche plus facile ou plus difficile, mais... etc etc". Sans rancune, nous nous reverrons peut-être."