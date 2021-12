"J'aime le rugby du Munster, je l'aimerai toujours, mais ce n'est pas le moment." Dans une chronique publiée pour l'Irish Examiner, l'ancien demi d'ouverture du XV du Trèfle a tenu à clarifier les choses concernant son avenir. En milieu de semaine, le technicien sud-africain Johann van Graan, actuel entraîneur du Munster, officialisait son départ à l'issue de la saison, malgré l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Dans le même temps, plusieurs médias britanniques et irlandais évoquaient le nom de Ronan O'Gara, légende de la province de Limerick, pour le remplacer.

Alors que les rumeurs d'un départ de La Rochelle à deux ans du terme de son contrat commençaient à fleurir, le manager est sorti du silence ce vendredi, confirmant l'existence d'un léger contact, mais niant tout accord : "C'est toujours agréable d'être considéré comme un candidat potentiel, et j'ai eu un premier appel de courtoisie, mais cela ne va pas plus loin." Un départ pour l'Irlande n'est donc pas à l'ordre du jour.

" Si je quittais La Rochelle après cinq mois en tant qu'entraîneur principal, je serais un Judas "

Assurant "aimer la France", le manager rochelais a également précisé qu'il respecterait son engagement avec le club jaune et noir : "J'ai signé un contrat jusqu'en 2023-24 et je n'en ai jamais rompu un. J'aime à penser que je suis un homme de parole, et si je quittais La Rochelle après cinq mois en tant qu'entraîneur principal, je serais un Judas. Le Top 14 est la meilleure compétition du monde, c'est parfois un casse-tête, mais cela reste une expérience incroyable." Parole d'Irlandais.