Agen continue son recrutement avec les arrivées prochaine, pour deux ans, de Richard Barrington et d'Evan Olmstead. Le premier évolue avec les Saracens depuis neuf saisons. Il a notamment remporté 4 titres de champion d'Angleterre et 3 Coupes d'Europe. Cette saison, le pilier gauche a pris part à 18 rencontres, dont cinq en tant que titulaire, et a inscrit un essai. Le second joue au Biarritz Olympique depuis 2019, aussi bien en deuxième qu'en troisième ligne. Depuis septembre, l'international canadien a disputé 24 matchs avec les Basques, pour un total de 1 317 minutes de jeu.