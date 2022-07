Les ailes du Racing 92 vont subir un petit coup de neuf. Cet été, Teddy Thomas va mettre les voiles vers La Rochelle. Pour le remplacer numériquement, le club francilien a donc engagé un Gallois, Regan Grace. Comme annoncé dans ces colonnes il y a quelques jours, l'actuel joueur de Saint-Helens va découvrir le rugby à quinze à Nanterre, lui le treiziste. Il arrivera à la fin de saison de Super League, c'est-à-dire en octobre prochain.

Regan Grace - Racing 92Icon Sport

Pour ce qui est de Wame Naituvi. Le feuilleton a finalement pris fin. Le Fidjien évoluera une saison supplémentaire en Pro D2 sous les couleurs de Mont-de-Marsan et enfilera la tunique ciel et blanche à l'été 2023. Un accord a été trouvé entre le Racing et la Stade montois. Les deux joueurs, Grace et Naituvi, auront un contrat courant jusqu'en 2026 dans les Hauts-de-Seine.