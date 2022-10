Montpellier : Macurdy verrouillé

Baptisé dans l’élite à Castres, samedi dernier, Romain Macurdy va s’inscrire sur la durée à Montpellier. Le troisième ligne international moins de 20 ans a signé un nouveau contrat espoir de deux saisons supplémentaires, qui le lie au MHR jusqu’en juin 2024. "Romain est un jeune joueur du cru qui s’entraîne avec nous depuis plusieurs saisons, a commenté le manager montpelliérain Philippe Saint-André. Malheureusement, il n’a pas été épargné par les blessures ces derniers temps mais il a su trouver la force pour revenir en pleine forme."

Montpellier (2) : Rattez parle de son avenir

Vincent Rattez (30 ans, 9 sélections) est engagé jusqu’au 30 juin 2023 avec le MHR. Son avenir est pour l’heure encore indécis : si l’international discute avec son club, il suscite aussi de l’intérêt, notamment du côté de Toulon, en quête d’un arrière-ailier Jiff de préférence : "J’en saurai plus dans les semaines à venir, a évoqué sur rugbyrama.fr l’ancien Rochelais. On est en réflexion avec le MHR sur une potentielle prolongation mais j’ai aussi quelques alternatives intéressantes. Ce sont des décisions difficiles à prendre mais quoi qu’il se passe, ma décision sera guidée par le projet sportif."

La Rochelle: Berjon vers la prolongation

Un temps en contact avec Lyon, le demi de mêlée Thomas Berjon (24 ans), en fin de contrat à l’issue de la saison, devrait prolonger son contrat de deux saisons avec La Rochelle, comme indiqué par nos confrères de RMC Sport. Enfant du club passé par les catégories de jeunes avant de découvrir le groupe professionnel lors de la saison 2018, il cumule depuis deux saisons les feuilles de matchs et il était même titulaire lors de la dernière finale de Coupe d’Europe remportée contre le Leinster, à Marseille. En plus de Berjon, les Maritimes compteront à ce poste sur le Néo-Zélandais Kerr-Barlow, lié jusqu’en 2025, et sur l’arrivée du Racingman Teddy Iribaren qui a signé pour trois saisons. Jules Le Bail ne serait pas conservé.