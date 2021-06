selon les informations de Midi Olympique, Ben Volavola (30 ans, 36 sélections), sera de retour au centre d’entraînement du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) à partir de la fin juillet. Par ailleurs, Dominic Bird ayant récemment annoncé qu’il rejoindrait les Chiefs et la Nouvelle-Zélande à l’intersaison, le Racing 92 est toujours à la recherche d’un remplaçant à l’international néo-zélandais. Si le club des Hauts-de-Seine s’est dernièrement intéressé au solide deuxième ligne d’Agen Victor Moreaux (27 ans), celui-ci ne viendra finalement pas dans le 92. Lié au SUALG jusqu’en 2024, il ne bénéficie pas d’une clause libératoire.

Un exil nord-américain pour Goutta ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Bernard Goutta ne sera plus dans l’organigramme sportif de l’ASMCA la saison prochaine. Mais l’ancien troisième ligne ne quittera pas le club pour autant. D’après La Montagne, le technicien va rester sous contrat au moins un an tout en partant entraîner dans la ligue américaine, la Major League Rugby : le Catalan pure souche va apporter son expertise à la franchise de la Nouvelle-Orléans. L’explication à cette drôle de mutation ? Depuis janvier 2020, l’ASM Clermont Auvergne et Nola Gold Rugby ont noué un accord de coopération et de partenariat entre les deux structures professionnelles. Bernard Goutta va donc aller chapeauter cette entité.