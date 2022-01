Champion du monde en 2019 avec l’Afrique du Sud, Trevor Nyakane constitue un renfort de poids pour le club de Jacky Lorenzetti. Parfois décrié pour le manque de puissance de son huit de devant, le Racing 92 voit donc arriver une pointure internationale au poste de pilier droit. Après de graves blessures au niveau notamment du tendon d'achille, le pilier sud-africain est de retour à son meilleur niveau.

Il sera d'un apport considérable pour la fin de saison et viendra concurrencer Ali Oz et George-Henri Colombe pour une place dans le quinze de départ francilien. Il est donc arrivé en banlieue parisienne et postule déjà pour disputer la troisième journée de Champions Cup. Les Racingmen se déplacent sur la pelouse des Ospreys, en difficulté cette saison.

Si Nyakane devrait être présent à Swansea ce week-end, Virimi Vakatawa, touché au genou contre Clermont, sera de son côté forfait pour ce troisième round de coupe d’Europe. Juan Imhoff et Yoan Tanga, frappés par une gastro-entérite samedi, devraient quant à eux être rétablis.