Le Racing 92 a trouvé son futur arrière. Révélée dans les colonnes de Midi Olympique, la piste menant à Warrick Gelant (26 ans, 9 sélections) a abouti. Le Springbok a dit oui à la proposition du club ciel et blanc pour un salaire annuel estimé à 450 000 € selon SARugbymag. Il s’agit d’une prise de choix pour les Franciliens, le joueur des Stormers, dont l’éclosion a été contrariée par les blessures, étant considéré comme un des plus gros potentiels d’Afrique du Sud. Le Racing 92 aurait pu frapper encore plus fort en enrôlant Siya Kolisi (30 ans, 63 sélections).

Mais le flanker et capitaine des Boks a éconduit les Ciel et Blanc. Adam Coleman (30 ans, 38 sélections), deuxième ligne des Wallabys, devrait en faire de même. Les London Irish auraient finalement convaincu l’Australien de rester à Reading.