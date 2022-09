Depuis le départ de Teddy Thomas vers La Rochelle, le Racing 92 cherche un ailier de stature internationale et dernièrement, le club des Hauts-de-Seine s’était donc renseigné au sujet de Duhan Van der Merwe (27 ans, 18 sélections). L’international écossais d’origine sud-africaine, également sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais lors de la dernière tournée en Afrique du Sud (été 2021), s’était retrouvé sur le marché des transferts à la suite des difficultés financières rencontrées par son club anglais de Worcester (Premiership). Si le Rct avait également jeté un œil du côté du colosse (1,93m et 108 kg), la piste menant à Duhan van der Merwe est aujourd’hui enterrée, la fédération écossaise refusant que son joueur, l’une des stars de son effectif, quitte actuellement le Royaume-Uni.

99 essais marqués avec les Wasps !

Selon nos informations, les dirigeants du Racing 92 auraient donc engagé l’ailier anglais Christian Wade (31 ans, 1 sélection), qui restera dans les Hauts-de-Seine jusqu’à la fin de la saison. Très en vue lors de la dernière étape du Super Sevens à Pau, où il évoluait déjà sous les couleurs du club francilien, l’ancien finisseur des Wasps (99 essais marqués avec le club anglais) restera donc quelques mois de plus chez les Ciel et Blanc. Il pourrait même être sur la feuille de match dès ce week-end, à Bayonne.

Pour rappel, Christian Wade, doté d’une pointe de vitesse proprement hallucinante, avait mis un terme à sa carrière de rugbyman en 2018 pour s’engager avec le club de NFL des Buffalo Bills, dont il fut deux saisons durant l’un des "running backs". Avec Juan Imhoff, Donovan Taofifenua, Paul Leraître, Louis Dupichot, Asaeli Tuivuaka, Enzo Benmegal (celui-ci a brillé lors de la première journée face au Castres olympique) et désormais Christian Wade, le Racing 92 est désormais armé sur les extérieurs.