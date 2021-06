Pau : Les quinze recrues connues

La Section paloise a dévoilé la liste des nouveaux joueurs qui seront présents à la reprise le 19 juillet. Il s’agit de Rémi Sénéca (pilier gauche, 26 ans, Vannes, 2 ans), Paul Tailhades (pilier gauche, 24 ans, prêté à Montauban pour l’année à venir), Youri Delhommel (talonneur, 25 ans, Montpellier, 2 ans), Maks Van Dyk (pilier droit, 29 ans, 2 ans), Siate Tokolahi (pilier droit, 29 ans, Highlanders, 2 ans), Kévin Yameogo (pilier droit, 24 ans, Agen, 2 ans), Steven Cummins (deuxième ligne, 29 ans, Waratahs, 3 ans), Beka Gorgadze (troisième ligne, 25 ans, Bordeaux-Bègles, 2 ans), Reece Hewat (troisième ligne, 23 ans, Aurillac, 3 ans), Thibaut Hamonou (troisième ligne, 21 ans, prêté un an par le Stade toulousain), Jack Maddocks (trois-quart polyvalent, 24 ans, Melbourne Rebels, 2 ans), Zack Henry (ouvreur-arrière, 26 ans, Leicester, 2 ans), Nathan Decron (centre, 23 ans, Agen, 3 ans), Mathias Colombet (arrière, 24 ans, de retour au club, mais toujours à la disposition de l’équipe de France à 7, 2 ans), Thomas Carol (arrière, 20 ans, La Rochelle, 3 ans), Par ailleurs le club a aussi annoncé la prolongation de contrat du deuxième ligne Daniel Ramsay (37 ans) pour une saison de plus. Enfin, le staff va être renforcé avec les arrivées d’Antoine Nicoud (42 ans, en charge de la défense) et du préparateur physique Romain Bourdiol (31 ans). Le club est toujours en discussion avec Bourg-en-Bresse pour obtenir la libération de Thomas Choveau qui viendrait remplacer Paul Tito dans le staff palois.

Montpellier : Lucas de retour au club

Dans les tuyaux depuis de nombreux mois, l’arrivée de Pierre Lucas (24 ans) à Montpellier est désormais officielle. Le centre perpignanais s’est engagé pour deux saisons. Il s’agira d’un retour aux sources pour celui qui avait débuté au RO Agde avant de rejoindre le MHR avec lequel il était devenu champion de France Crabos en 2015. Pierre Lucas a disputé six matchs cette saison.

Bayonne : Tchelidze en renfort

Vincent Pelo n’étant pas conservé par l’Aviron, le club mise sur l’espoir du RCT Luka Tchelidze (1,80m, 120kg). Le pilier droit originaire de Géorgie, âgé de 20 ans, est apparu à onze reprises cette saison.

Narbonne : Taulagi après Axtens

Narbonne continue de se renforcer en vue de l’accession au Pro D2 : après avoir obtenu les engagements de Louis-Benoît Madaule ou encore Carl Axtens, le club audois, finaliste de Nationale et promu en Pro D2, va enrôler JJ Taulagi (27 ans, 6 sélections), comme révélé sur rugbyrama.fr. Le trois-quarts samoan, passé par Mont-de-Marsan, n’est pas conservé par Agen. L’international avait aussi été pressenti à Montauban. Ce lundi, le RCN a aussi annoncé la signature de l’arrière international portugais Manuel Cardoso-Pinto (23 ans) qui arrive en provenance du club d’Agronomia.