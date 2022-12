C’est à l’automne que se dessine l’avenir de nombreux joueurs et c’est encore plus vrai pour les internationaux qui veulent pouvoir avoir l’esprit totalement libre dans les prochains mois. Et pour cause. Il y a une coupe du monde qui se profile à l’horizon. Tous veulent pouvoir se concentrer à partir du mois de janvier sur cette échéance capitale. Alors, agents sportifs, clubs, et joueurs orchestrent actuellement une drôle de danse pour savoir qui fera quoi l’an prochain. Évidemment, le dossier Damian Penaud est celui qui agite le plus le microcosme.

Élu meilleur joueur de la tournée du mois de novembre, le Clermontois n’a toujours rien décidé de son avenir. Restera-t-il à Clermont ? Prendra-t-il la direction de Toulouse, Bordeaux ou la Rochelle ? Une surprise peut-elle voir le jour ? Rien n’est sûr, sinon qu’à l’heure de la trêve des confiseurs, une annonce pourrait bien être faite. Et le choix du Clermontois pourrait bien avoir des conséquences sur l’avenir de Mathis Lebel. Le Toulousain est en fin de contrat avec le club de la ville rose. Dans l’hypothèse d’une arrivée de Damian Penaud, son avenir pourrait bien s’écrire sous d’autres cieux.

Et les autres dossiers, nous direz-vous ! Le cas de Matthieu Jalibert est en stand-By. Sous contrat avec l’UBB jusqu’en juin 2025, la question de son avenir ne devrait pas se poser. Sauf que c’est devenu un secret de polichinelle, l’ouvreur international a des envies d’ailleurs. Des discussions sont en cours, même si officiellement le président Laurent Marti a fermé la porte à tout départ. En raison de la complexité de ce dossier, il semble peu probable qu’une issue soit trouvée avant la fin de l’année 2022. Deux clubs se sont réellement positionnés pour accueillir le génial bordelais : le Racing 92 et le RC Toulon.

Haouas libéré par Montpellier ?

D’autres joueurs ont d’ores et déjà clarifier leur situation. Longtemps convoité par le Stade français, Baptiste Couilloud a choisi de prolonger avec le Lou, son club formateur. Ça se précise également pour Mohamed Haouas. Le pilier droit international Français de Montpellier devrait être libéré de sa dernière année de contrat. Lié avec le MHR jusqu’au mois de juin 2024, ce dernier devrait finalement quitter le club héraultais dès la fin de la saison actuelle. Selon Midi Olympique, il devrait rejoindre les rangs de Clermont.

Enfin, pour d’autres, la question d’un éventuel changement, si proche d’une échéance aussi importante que la Coupe du monde, ne s’est jamais posée. On parle ici des joueurs tels que Romain Ntamack, Antoine Dupont, François Cros, Anthony Jelonch, Uini Atonio, Cyril Baille, Gaël Fickou, Gabin Villière, Paul Willemse, Romain Taofifenua ou encore Grégory Alldritt. A croire que la stabilité est mère de sûreté.