Henry Trinder, Elton Jantjies et Marcel Van Der Merwe ont tous un point commun. Ils profitent du nouveau règlement sur les jokers médicaux pour arriver en France pour la fin de saison. "Compte tenu du contexte de crise sanitaire qui a engendré de nombreuses perturbations dans le déroulement de la saison, le Comité Directeur de la LNR a décidé à titre exceptionnel d’ouvrir une période de recrutement du 9 au 30 avril pendant laquelle chaque club pourra recruter un joueur", annonce la LNR.

Vannes est le premier club à avoir profité de cette exception, en recrutant le centre anglais Henry Trinder. Ce dernier arrive après la blessure de Quentin Dubreuil. Et très vite, d'autres clubs se sont mis à imiter les Bretons. Pau a recruté le champion du monde springbok Elton Jantjies (37 sélections) et La Rochelle a annoncé la signature du pilier droit Marcel Van Der Merwe (7 sélections). Et ça ne devrait pas s'arrêter là pour les clubs de Top 14...