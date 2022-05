Pierre Roussel, joueur emblématique et historique d'Aurillac, quittera le club à la fin de la saison pour rejoindre Albi. C'est ce que le club albigeois a annoncé sur son compte Twitter ce matin, en précisant qu'il a signé pour un an avec une autre année en option. C'est un retour aux sources pour le vétéran de la Pro D2, qui compte plus de 220 matchs à son actif, puisqu'il a passé une saison chez les Jaune et Noir, au début de sa carrière entre 2007 et 2008. C'est un bon coup pour Albi dans l'optique d'une remontée en Pro D2, alors qu'ils se sont récemment qualifiés pour les demi-finales de Nationale en s'imposant face à Chambéry dimanche dernier.