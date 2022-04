"J’ai eu quelques contacts par téléphone avec les dirigeants d’Aix. J’ai eu plusieurs échanges avec le manager général et le président. Aix est un projet tentant, tout neuf. Mais, dans ma vision, du fait que j’ai pris un peu les rênes cette année, je me voyais mal quitter un état d’esprit, une cohésion que j’ai commencé à mettre place. C’est trop tôt pour moi de laisser mes joueurs, assure Pierre Caillet. Je sais aussi que le club de Béziers peut être ambitieux, qu’il a une volonté de progresser dans l’avenir. Le projet ici aussi est intéressant, même si on sait qu’au niveau du budget on n’est pas les plus forts. Notre évolution ne passera pas forcément sur un gros recrutement pour s’améliorer mais plus par une certaine stabilité qui nous garantira d’avoir des émotions humainement et sportivement".