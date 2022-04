Après vingt-deux journées de disputées en Top 14, ces trois hommes et l'ensemble de leur staff portent haut les couleurs du MHR. En effet, les Montpelliérains sont aujourd'hui leaders du championnat avec cinq points d'avance sur Bordeaux-Bègles, deuxième, mais surtout dix unités d'avance sur La Rochelle, troisième. Une position largement favorable pour se qualifier directement en demi-finale.

À noter qu'en plus de leur prolongation, Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam sont promus co-Head coach, aux côtés de Philippe Saint-André. Le trio avance bien ensemble et restera dans l'Hérault au moins jusqu'en 2025.