Perpignan : Arlettaz confirme la recherche d’un joker

Comme évoqué lundi dans les colonnes de Midi Olympique, l’Usap envisage de se renforcer devant. Avec les absences de Kélian Galletier (acromio, entre quatre et six semaines), de Matthieu Ugena (ligaments croisés d’un genou) et de Joaquín Oviedo (sélection), le staff sang et or voit ses options se restreindre : "On s’est renseigné sur Kyle Hatherell (troisième ligne sud-africain de Worcester), mais il s’est engagé à La Rochelle, a déclaré Patrick Arlettaz à L’Indépendant, confirmant ainsi l’information parue dans notre précédente édition du Midi Olympique. On s’est renseigné parce qu’on avait Will Witty dont on ne connaissait pas l’indisponibilité. Mais il sera là le 27 septembre et il pourra s’entraîner normalement. Maintenant, on cherche un joker Jiff en troisième ligne pour remédier à l’absence de Matthieu Ugena. Mais on ne prendra pas n’importe qui pour remplir les armoires. Il faut quelqu’un de qualité. On ne va pas prendre un mec pour faire le nombre. Dans notre effectif, on peut compter sur Taniela Ramasibana et Lucas Velarte, en troisième ligne aussi. On a quelques solutions en interne. Mais si se présente l’opportunité d’avoir un Jiff qui nous amène vraiment quelque chose, on le fera."

Pau : Barka prêté à Soyaux-Angoulême

Après avoir été prêté à Agen, Rayne Barka (23 ans) a posé ses valises du côté de Soyaux Angoulême ce mercredi. Un deuxième prêt qui devrait permettre au jeune talonneur de grappiller un peu plus de temps en Pro D2. Capitaine lors du Supersevens sous les couleurs du Bearn, un accord avec le SAXV a été conclu pour qu’il puisse tenir sa place lors de la finale qui aura lieu le 19 novembre. « Nos deux staffs échangeront régulièrement pour accompagner au mieux l’évolution de notre joueur », a indiqué le manager de Pau Sébastien Piqueronies.

Bayonne : Maqala n’a pas eu son visa pour le Mondial à VII

Champion olympique à Tokyo, Sireli Maqala était censé participer à la Coupe du monde de rugby à VII au Cap ce week-end. Mais le Bayonnais n’a pas pu rejoindre ses partenaires fidjiens : « Maqala était initialement retenu dans le groupe de treize joueurs et devait rejoindre la préparation cette semaine, a indiqué la Fédération fidjienne. Malheureusement, les délais pour obtenir le visa sud-africain ont contraint le coach Gollings à prendre cette décision. »