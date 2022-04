Rappelez-vous, lors de l'intersaison 2020, l'ancien international U20 anglais était la recrue star du SU Agen en Top 14. Les Lot-et-Garonnais pensaient avoir attiré dans leur filet une future référence de notre championnat. Premier match, un doublé face à Castres et puis... plus rien ou presque. Au final, trop souvent blessé, il ne disputera que 7 petits matchs sous la tunique du SUA, dont 6 en Top 14 avant de changer d'air et de s'envoler pour Montpellier. Dans l'Hérault aussi, l'histoire va tourner au cauchemar. Gabriel Ibitoye joue un peu plus, 9 matchs avec le MHR dont 8 en tant que titulaire mais il ne goûtera jamais à l'en-but, lui le chasseur d'essais.

Après un passage catastrophique en France, l'Anglais quitte donc l'Hexagone par la petite porte. Ibitoye rebondit en... Israël. Dans la formation du Heat de Tel-Aviv. Il y marquera quatre essais en six matchs. Au total, l'ancien joueur des Harlequins n'a disputé que 22 matchs en deux saisons et c'est un vrai pari que tentent les Bears de Bristol. La formation emmenée par Pat Lam a bon espoir de relancer cet ailier de 24 ans bourré de talent. Pari risqué mais possiblement réussi ? Réponse la saison prochaine.