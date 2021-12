C’est souvent une période charnière, en matière de gros joueurs sur le marché des transferts. Et cette fin d’année 2021 semble le vérifier. Jeudi soir, nos confrères de RMC, révélaient que Morgan Parra (33 ans, 71 sélections), en fin de contrat avec Clermont, allait prendre la route de Paris la saison prochaine. Pour le moment, au Stade français, on ne confirme pas. Pourtant, selon nos informations, le club de la porte d’Auteuil lui aurait fait une offre pour les deux prochaines saisons. Toulon s’était également renseigné par l’intermédiaire de son nouveau manager, Franck Azéma, et Toulouse le suivait de près pour en faire une éventuelle doublure d’Antoine Dupont. C’est Paris qui aurait les faveurs du joueur, qui n’en fait pas une histoire d’argent, prêt à consentir de vrais efforts financiers pour s’offrir un ultime défi sportif.

Toulon : Belleau tout proche de Clermont, Carbonel devrait rester

Tout comme Camille Lopez (32 ans, 28 sélections), qui souhaite terminer sa carrière dans le département des Pyrénées Atlantiques. La semaine passée, il a décliné son engagement signé avec le Biarritz olympique, comme une clause le lui permettait. L’ouvreur doit toujours obtenir son bon de sortie avec son actuel employeur, Clermont. Toutefois, le club auvergnat semble disposer à le laisser partir, notamment pour le Pays basque. Biarritz plus dans la course, c’est Bayonne et son président Philippe Tayeb qui lui font les yeux doux. Tayeb rêve de l’associer à Maxime Machenaud (32 ans, 38 sélections), qui a déjà signé pour l’an prochain. Sauf que ces derniers jours, c’est la Section paloise qui s’est manifestée, pour qu’il remplace Antoine Hastoy (24 ans, 1 sélection), en partance à La Rochelle, et même Bordeaux pour prendre la place du futur retraité François Trinh-Duc (35 ans, 66 sélections). Bayonne aurait sa priorité, mais ne doit pas traîner sur ce dossier.

Pour remplacer Lopez, Clermont serait sur le point, selon nos informations, d’obtenir l’accord d’Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections). Les deux parties sont tombées d’accord il y a quelques heures. Le joueur en fin de contrat avec le RCT devrait parapher son engagement dans les toutes prochaines heures. Belleau qui file à Clermont, Toulon devrait conserver son deuxième ouvreur international, Louis Carbonel (22 ans, 6 sélections), qui est sous contrat, mais qui était "dragué" par Montpellier et Pau notamment.