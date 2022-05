Selon les informations du Midi libre, Benoît Paillaugue, en fin contrat avec Montpellier, quittera l'Hérault au terme de la saison. En négociation depuis plusieurs mois sur une éventuelle prolongation, aucun accord n'a été trouvé entre le joueur et le club. Le demie de mêlée arrivé en provenance d'Auch en 2009 a été fidèle aux "cistes" durant quatorze saisons. Il a notamment participé à deux finales de TOP 14 (2011 et 2018) et a remporté deux fois le Challenge européen (2016, 2021).