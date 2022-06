C'est une sacrée recrue que vient d'enregistrer l'association du Lou. Par le biais du club, on apprend ce mardi qu'Olivier Magne va entraîner l'équipe espoir de Lyon.

Sélectionné 89 fois avec le XV de France, Olivier Magne (49 ans) a gagné cinq Tournois des 6 Nations, dont quatre grand chelems, et disputé la finale de la Coupe du monde en 1999. Entre 1990 et 2007, il a évolué successivement sous les couleurs d'Aurillac, de Dax, de Brive, de Montferrand et des London Irish.

Olivier Magne a ensuite débuté son parcours d'entraîneur au CA Brive en 2007 avant de rejoindre la Fédération française auprès de l'équipe de France amateur et des A. Entre 2014 et 2017, il a été entraîneur des avants de l'équipe de France U20.

Avec Magne à sa tête, l'objectif des Espoirs du LOU Rugby sera de remonter en Elite de leur catégorie.