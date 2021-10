C'est officiel, les supporters toulonnais connaissent le nom du successeur de Patrice Collazo à la tête de l'équipe. Il s'agit de l'ancien clermontois Franck Azéma. Un choix annoncé depuis plusieurs jours, confirmé hier et officialisé aujourd'hui par le club. Le RCT avait décidé de se séparer de Collazo "d'un commun accord" après une nouvelle lourde défaite, face à La Rochelle dimanche (39-6). Un revers qui plaçait les Rouge et Noir en position de relégable à l'issue de la huitième journée de Top 14. Une situation qui avait d'abord motivé Toulon à faire appel à Frédéric Michalak en tant que "consultant" pour décembre, avant finalement la rupture de contrat avec Collazo. Cette éviction attendue depuis plusieurs semaines sur la Rade, laisse donc la place à Franck Azéma.

Des tensions avec Clermont ?

Sans club depuis son départ de Clermont en fin de saison dernière, ce dernier avait eu des contacts avancés avec Montpellier pour prendre la place de Philippe Saint-André. Mais, encore sous contrat avec l'ASM, il n'avait finalement pu rejoindre l'Hérault. Alors qu'il lui reste encore deux années de contrat avec le club Auvergnat, Azéma rebondit donc finalement avec le RCT, ce qui pourrait faire réagir son ancien club, lequel pourrait demander des indemnités. "Je suis très fier de rejoindre le Rugby Club Toulonnais, club emblématique du rugby français et européen", a déclaré Azéma. Son président a aussi réagi, via un communiqué : "Je suis très heureux d’accueillir Franck Azema, manager de grande qualité, doté d’une expérience importante du rugby français. Il a démontré ses compétences et obtenu des résultats probants durant ces années passés à l’ASM Clermont-Auvergne et à l’USA Perpignan. Notre ambition commune sera de retrouver très vite le chemin de la victoire et du succès, en TOP 14 comme en Coupe d’Europe."

En tout cas, le nouvel entraîneur varois devrait être présenté demain, lors de la conférence de presse de son président Bernard Lemaître, avant de commencer le travail et de préparer le match contre... Clermont.