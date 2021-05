Narbonne : Madaule et Moïse, recrues d’élite

Narbonne aura fière allure la saison prochaine, que ce soit en Pro D2 ou en Nationale. Le club audois a officialisé l’engagement du troisième ligne toulousain Louis-Benoît Madaule (32 ans), comme révélé dans notre édition du 26 avril. Il s’agira d’un retour aux sources pour le flanker, formé sur place avant de faire les beaux jours de Bordeaux-Bègles puis Toulouse. Le RCN a engagé un autre joueur de Top 14, selon nos informations, en la personne de Geoffrey Moïse (29 ans). En fin de contrat avec Pau où il évolue depuis 2010, le pilier gauche, aligné à quinze reprises cette saison, a signé un bail de deux ans.

Toulon : Christopher Tolofua ira au bout de son contrat

Arrivé sur la rade en provenance des Saracens à l’intersaison 2019, Christopher Tolofua (dont le contrat court jusqu’en 2022) a un temps été annoncé sur le départ dès la fin de l’exercice en cours. Longtemps bousculé par la concurrence d’Anthony Étrillard et Bastien Soury, le talonneur international a fini par convaincre tout le monde, et nous a confirmés cette semaine qu’il serait bien toulonnais la saison prochaine : "Il me reste un an de contrat, et je l’honorerai. Aujourd’hui je suis toulonnais, je suis là pour donner le meilleur tous les week-ends pour le RCT. Donc ce sera Toulon pour moi la saison prochaine". Et pour la suite ? "Si la chance se présente, pourquoi ne pas également envisager de rester à Toulon à l’avenir ? Mes agents vont entrer en discussion avec le club, et nous verrons à ce moment-là. Mais aujourd’hui je suis toulonnais, et je le serai encore au moins une saison."

Castres : Chilachava est déjà là

Le pilier droit géorgien Levan Chilachava (29 ans), qui arrivait en fin de contrat, à l’issue de la saison, a été libéré par le MHR, "de manière anticipée". Chilachava s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le Castres olympique et apportera sa pierre à l’édifice dès cette fin de saison, dans la course aux phases finales, pour le CO.

Stade français : Sanchez "reste"

Nicolas Sanchez (32 ans, 83 sélections) compte aller au terme de son contrat avec le Stade français. La semaine passée, il avait été question d’un intérêt de Montpellier : "La vérité est que je n’ai parlé avec personne. Je reste au Stade français", a clamé le Puma, en conférence de presse, avant de parler de sa situation personnelle : "La saison est particulière pour moi. C’est vrai. Je suis parti avec l’Argentine pour trois mois et quand je suis rentré, j’ai été un peu blessé, j’ai dû faire quatre déchirures. J’ai aussi été suspendu. Pendant ce temps, Jojo (Joris Segonds, N.D.L.R.) a montré un bon niveau. Je suis content pour lui. Je veux jouer aussi. Je vais essayer de gagner ma place. Mais ce n’est pas facile. Je veux garder la même envie. Ça va venir, si je travaille fort."