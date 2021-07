Philippe SAINT-ANDRÉ : "Paolo, a été le meilleur joueur italien du dernier tournoi des 6 Nations. C’est un peu la pépite du rugby italien. Il a voulu vraiment prendre le challenge de vouloir progresser et de jouer dans un grand club. Nous avec le départ d’Alex Lozowski et de Goosen, nous avions vraiment besoin d’un joueur comme lui, capable de jouer 10, 12, 15, buteur. Et donc nous sommes très contents d’avoir Paolo pendant 2 ans ici. Il a vraiment envie de venir avec nous, grandir, s’entraîner dans une structure professionnelle, même s’il reste dans le double projet parce qu’il va continuer ses études et qui vient en contrat espoir."