Montpellier : longue absence pour Fichten, du renfort envisagé

Le pilier gauche de Montpellier Grégory Fichten souffre d’une grave entorse à un genou et sera indisponible durant « une longue période », comme l’a annoncé lundi le club héraultais : "Il souffre d’une grave entorse du genou avec suspicion d’atteinte des ligaments croisés. Le joueur et le staff sont dans l’attente de résultats médicaux plus approfondis." Grégory Fichten, qui arrive en fin de contrat avec le MHR, s’est blessé contre Perpignan, lors de la 12e journée de Top 14. Pour remplacer l’ancien Narbonnais, Montpellier envisage de faire appel à un joker médical. Le nom de Lucas Pointud (33 ans, 2 sélections), sans club depuis son départ de Castres, a récemment circulé du côté du GGL Stadium.

Faumuina veut encore "jouer plusieurs années"

Quelle suite Charlie Faumuina va-t-il donner à sa carrière ? Il a été écrit à plusieurs reprises dans ces colonnes que les dirigeants du Stade toulousain avaient entamé les discussions avec le pilier droit international néo-zélandais (34 ans ; 50 sélections), champion du monde en 2015 et arrivé à Ernest-Wallon en 2017. Alors que l’intéressé est en fin de contrat en juin, une prolongation est à l’étude. Interrogé à ce sujet mardi, Faumuina semble optimiste : « J’espère continuer à jouer. Je pense être capable de jouer encore plusieurs années dans cette équipe. Je me sens bien et je souhaite que ce soit le cas. »

Perpignan : deux blessés longue durée, un joker ciblé

Perpignan devra se passer des services de deux de ses première ligne jusqu’à la fin de la saison : le pilier gauche géorgien Giorgi Tetrashvili, victime d’une rupture du tendon d’Achille de la cheville droite, et Mike Tadjer, souffrant d’une désinsertion aux ischio-jambiers, seront absents au moins cinq mois. Un joker Jiff est recherché par les recruteurs catalans, au poste de pilier gauche.Au talonnage, le retour à la compétition de Seilala Lam va permettre de compenser en partie l’absence de Mike Tadjer.

Vannes : Jordaan s’en va sur fond de différends avec le staff

L’aventure vannetaise de l’ancien Agenais Jeremy Jordaan (30 ans) aura tourné court. Le deuxième ligne sud-africain, arrivé l’été dernier et aligné à une seule reprise, a quitté le club. "On ne s’entendait pas sur certains principes en dehors du terrain », a expliqué Jean-Noël Spitzer, ce mercredi, en conférence de presse. « La confiance était rompue et on a préféré mettre fin à son contrat d’un commun accord", a confirmé Martin Michel, directeur général du RCV.