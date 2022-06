Shaun Venter est officiellement Montalbanais ! Le demi de mêlée sud-africain de 35 ans pourra apporter toute son expérience aux joueurs de Montauban. En effet, il a joué aux Cheetas durant de nombreuses années et a gagné la Currie Cup en 2016. Puis, il a été transféré dans la province galloise des Ospreys en 2019, avant d'être recruté à Bayonne par Bru. Et la greffe va plutôt bien prendre, car il a disputé 26 matchs pour 16 titularisations la saison dernière. Très athlétique (1,84m ; 92kg), le numéro 9 est un leader d'homme (il a souvent été capitaine au long de sa carrière, notamment aux Cheetas), et pourra apporter toute son expérience au groupe.