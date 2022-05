À l'USM, Aucagne retrouvera donc David Gérard. Les deux hommes s'étaient notamment côtoyés à Béziers, entre 2017 et 2019. Avec cette arrivée, Montauban étoffe un peu plus son staff, d'autant que David Byrnes (trois-quarts), Florent Wieczorek (avants) et David Gérard (manager) devraient tous prolonger jusqu’en 2025.