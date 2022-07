La saison dernière, Hart n'avait disputé que six petits matchs avec Biarritz. Il avait été laissé à la disposition de l'Union Bordeaux-Bègles en tant que joker médical au début de l'année 2022 mais n'avait pas pu disputer la moindre rencontre avec les Girondins en raison d'une mauvaise réaction au vaccin contre la Covid-19. L'ancien du Racing 92 et du Munster trouve donc ici un nouveau challenge en Pro D2, et aura la lourde tâche de faire oublier Léo Coly aux supporters montois.

Les Jaune et Noir complètent ainsi leur recrutement, dix jours après le début de la préparation pour la saison prochaine. Une saison dans laquelle ils devront confirmer leurs belles promesses de l'année passée, lorsqu'ils ont terminé en tête de la saison régulière.