Clermont : Azéma présent à la reprise ce lundi ?

En conflit avec son ancien club, Clermont, dont il conteste la rupture du contrat de deux ans qui le liait, Franck Azéma pourrait bien se mêler à la reprise de la saison des joueurs ce lundi. Azéma, qui a refusé de signer la rupture officielle de son engagement qui actait une fin de mission au 1er juillet, a saisi le 29 juin, la commission juridique de la LNR, afin de faire valoir ses droits. Se considérant toujours salarié du club, il pourrait faire constater par huissier sa reprise ou non de son poste, sachant que le Néo-Zélandais Jono Gibbes a été nommé à sa place par l’ASMCA. Début janvier, Franck Azéma avait informé les dirigeants clermontois de son souhait de quitter son poste à la fin juin. Un moment en contacts avancés avec le MHR, il n’est pas parvenu à se libérer contractuellement, Clermont réclament des indemnités si jamais il reprenait un club de Top 14 ou de Pro D2. Depuis les deux parties campent sur leur position.

Angleterre : Mitchell quitte le staff pour rejoindre les Wasps

Après les départs de l’entraîneur adjoint en charge des skills Simon Amor suite au mauvais Tournoi du XV de la Rose et celui de l’autre adjoint Jason Ryles qui a dû démissionner car il travaillait depuis l’Australie, c’est un nouveau membre du staff de l’Angleterre qui a annoncé la semaine dernière son départ. Il s’agit de John Mitchell, qui était en charge de la défense. Le départ du Kiwi est pour le moins surprenant puisque ce dernier avait, en février dernier, prolongé son contrat avec la RFU jusqu’en 2023. John Mitchell, ancien sélectionneur des All Blacks, va prendre un poste d’entraîneur adjoint aux Wasps, en Premiership. Il ne reste donc plus que Matt Proudfoot, en charge des avants, dans le staff anglais. Eddie Jones va devoir donc retrouver rapidement plusieurs techniciens pour prendre les commandes de l’attaque, de la défense et des skills, à seulement deux ans de la prochaine Coupe du monde.

Écosse : Mike Blair remplace Richard Cockerill à la tête d’Edimbourg

L’ancien demi d’ouverture international écossais Mike Blair a été nommé entraîneur d’Édimbourg, a annoncé vendredi le club d’United Rugby Championship (URC), ex-Ligue celte. L’ex-ouvreur de Brive (2012-2013) était jusqu’à présent entraîneur adjoint du XV du Chardon et succède à l’Anglais Richard Cockerill, récemment limogé. Il avait déjà été entre 2016 et 2019 entraîneur adjoint des Glasgow Warriors, autre franchise de l’URC, qui regroupe seize équipes d’Afrique du Sud, d’Écosse, d’Irlande, d’Italie et du pays de Galles. Blair (40 ans, 85 sélections entre 2002 et 2012) a porté les couleurs d’Édimbourg pendant onze ans avant de s’exiler en France, à Brive, puis en Angleterre, à Newcastle. Il a terminé sa carrière de joueur chez les Warriors, en 2016. L’ancien ouvreur, réputé pour son jeu d’attaque, avait également été nommé sélectionneur intérimaire cet été en remplacement de Gregor Townsend, actuellement avec les Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud.

Stade français : Freshmile devient partenaire principal

Bonne nouvelle pour le Stade français dans un contexte économique difficile pour le rugby professionnel français. Le club de la capitale a annoncé en fin de semaine l’arrivée d’un nouveau partenaire. Freshmile devient Partenaire Principal pour la saison sportive à venir. Rexel France, Membre du Business Club depuis 2013 et fidèle soutien du Stade français, est l’un des leaders mondiaux de la distribution de produits et services pour le monde de l’énergie. Au début de l’année 2021, Rexel a acquis Freshmile, leader français indépendant des services de recharge pour véhicules électriques, basé à Strasbourg.

Tonga : La qualification pour France 2023 bientôt en poche ?

Les Tonga ont battu les îles Cook 54 à 10, samedi dernier, à Pukekohe (Nouvelle-Zélande), dans le cadre des qualifications de la zone Asie et Océanie pour la Coupe du monde 2023. Ils doivent encore rencontrer le vainqueur de l’Asia rugby Championship 2021, qui réunira Hongkong, la Corée du Sud et la Malaisie en novembre. Le gagnant de ce barrage sera qualifié pour le Mondial en France, où il rejoindra dans le groupe B l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, l’Irlande et la vainqueur des qualifications Europe 2. Les Tonga n’ont manqué qu’une édition d’une Coupe du monde, en 1991. S’ils n’ont pas encore décroché leur billet pour la France, c’est que les Tonguiens s’étaient inclinés à deux reprises face aux Samoa, en match aller et retour de qualification pour la zone Asie.