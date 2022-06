Avec seulement 12 matchs joués cette saison avec le MHR, Capelli cherchera à se relancer avec la Section paloise. Mais son profil a séduit Sébastien Piqueronies, le manager de Pau : "Nous étions à la recherche d’un profil puissant, jeune et mobile comme celui de Mickaël pour densifier notre deuxième ligne. Il sera un atout considérable pour notre profondeur d’effectif ainsi que dans notre quête de rugosité."

Le deuxième ligne de 25 ans, lui, a hâte de porter le maillot vert et blanc : "Le discours de Sébastien m'a vraiment emballé et motivé, le projet est ambitieux et se base sur des valeurs proches des miennes. Je suis certes un jeune joueur mais j'ai envie d'apporter de l'expérience que j'ai acquise lors de mes deux dernières années à Montpellier et notamment sur les phases finales disputées cette année."