Après la lourde défaite subie contre Toulouse ce samedi, Esteban Abadie déplorait le manque de profondeur dans l’effectif briviste. Ce mercredi, on apprend que les dirigeants du CAB ont bouclé la signature de Mesulame Kunavula (1,95m, 125kg) pour remplacer Rodrigo Bruni. Le numéro huit bénéficie d’une grande expérience avec la sélection des Fidji (7 sélections) et sur le circuit mondial de rugby à VII (plus de 120 rencontres disputées).

Il a quitté donc Edimbourg, où il jouait depuis 2018 et est arrivé ce mardi au stadium "pour rencontrer ses coéquipiers et entamer la préparation des matchs à venir".