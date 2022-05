Et un an de plus pour Martin Page-Relo ! Le demi de mêlée vient de prolonger avec son club formateur du Stade toulousain. Alors que sont contrat arrivait bientôt à son terme (en juin), les deux parties se sont entendues et ont conclu d'une prolongation pour une saison supplémentaire. Le joueur ayant commencé le rugby à l'âge 5 ans à l'US L'Isle-Jourdain jouera donc avec les Rouge et Noir jusqu'en 2023.

Revenu de prêt de Carcassonne au cours de l'été dernier, Page-Relo a convaincu le staff toulousain cette saison. Avec 14 rencontres disputées, dont quatre en tant que titulaire, le demi de mêlée s'est véritablement imposé comme l'une des meilleurs options en tant que doublure d'Antoine Dupont, en compagnie de Baptiste Germain. L'an prochain, il devra faire face à un autre concurrent à son poste, avec la très probable arrivée de Paul Graou, en provenance d'Agen.