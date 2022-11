Le Lou confiant pour conserver Couilloud

C’est un dossier qui fait du bruit en coulisses - et qui provoque divers sons de cloches : le devenir de Baptiste Couilloud (25 ans, 11 sélections) est au cœur de l’actualité du marché des transferts. Alors que le Stade français avait bon espoir d’enrôler le demi de mêlée international, on assiste à un revirement de tendance depuis plusieurs jours. Le Lou, qui a toujours été clair sur le sujet en clamant son intention de conserver ce talent maison, a aujourd’hui de bonnes chances d’obtenir gain de cause. Si la perspective d’un départ dans la capitale n’aurait pas laissé insensible l’intéressé, il semble aujourd’hui peu probable que ce dossier arrive à son terme.

Du côté du Matmut Stadium, l’optimisme est en tout cas de mise concernant la présence de Couilloud à moyen terme. Pour rappel, l’ancien meilleur marqueur du Top 14 est engagé jusqu’en juin 2025. Le Lou, qui a déjà engagé le Toulousain Martin Page-Relo (23 ans) pour succéder à Jonathan Pélissié, ne compte pas recruter d’autre numéro 9 en vue de la saison prochaine. Fin de l’histoire, donc ?

Bordeaux-Bègles : Marti va rencontrer ce lundi Charrier pour évoquer son avenir

La fin des soubresauts à l’UBB ? Avec le départ de Christophe Urios, la semaine passer, on pensait que oui. Pourtant selon nos informations, l’épilogue va avoir lieu ce lundi. Le président bordelais, Laurent Marti a rendez-vous avec son entraîneur chargé des trois-quarts Frédéric Charrier, pour évoquer la poursuite ou non de sa mission. L’homme est considéré à juste titre comme un très proche de Christophe Urios et était cette semaine absent de Bordeaux, car il officiait avec les Barbarians français à l’inverse de Julien Laïrle, chargé des avants, qui a été conforté dans ses prérogatives jusqu’à la fin de la saison.

Alors Charrier formera-t-il un duo avec Laïrle ? C’est ce qu’aurait annoncé Marti aux joueurs la semaine passée. À noter que les deux hommes seront en fin de contrat en juin prochain, et que les contacts avec Yannick Bru, pour être le manager et la cheville ouvrière du prochain staff, sont établis et se poursuivent malgré le retour de ce dernier en Afrique du Sud, où il officie avec les Sharks de Durban, futurs adversaires en Coupe d’Europe de… Bordeaux.

Grenoble : Halaifonua courtisé par Paris, Ezcurra et Muarua ont rempilé

Le FCG a annoncé, en fin de semaine dernière, la signature des nouveaux engagements de Pio Muarua (26 ans) et Bautista Ezcurra (27 ans, 5 sélections) : le deuxième-troisième ligne fidjien et le centre argentin sont désormais respectivement engagés jusqu’en juin 2025 et juin 2026 avec le club isérois. Un des cadres du groupe est en revanche en partance pour un club de Top 14 : selon nos informations, Tanginoa Halaifonua (26 ans, 5 sélections, notre photo) est en contacts avancés avec le Stade français. Le puissant deuxième ou troisième ligne tongien, passé par le Lou et qui est Jiff, était suivi par de nombreux clubs de Pro D2.