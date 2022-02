Le Lou va changer d'ère. Après cinq ans passés avec Pierre Mignoni à sa tête, l'ancien demi de mêlée du XV de France va quitter son poste à l'issue de la saison, comme nous l'avons révélé jeudi sur Rugbyrama.fr. Son successeur est déjà trouvé : il s'agit Xavier Garbajosa. Agé de 45 ans, l'ancien trois-quart du Stade toulousain et du XV de France va donc reprendre sa carrière de technicien en dirigeant son troisième club, après le Stade rochelais et Montpellier. Il avait officié au sein du club maritime de 2014 à 2019, d'abord en qualité d'entraîneur des skills aux côtés de Patrice Collazo et Fabrice Ribeyrolles, puis avait pris en charge les trois-quarts avant de voir ses prérogatives élargies après le départ de Collazo, en 2018. Son histoire rochelaise se terminera toutefois quelques mois plus tard, après l'arrivée de Jono Gibbes.

Défi de taille

En 2019, le président de Montpellier Mohed Altrad lui a confié les rênes de son club, en qualité de numéro un. Fervent adepte d'un jeu très ouvert, ambitieux et résolument tourné vers l'offensive, Garbajosa était arrivé avec ses idées et ses convictions. Mais les mauvais résultats ont finalement eu raison de son aventure montpelliéraine : après dix matchs, les Cistes comptaient sept défaites, dont trois à domicile. Celle subie contre le Stade toulousain au GGL Stadium fut celle de trop.

Et le 3 janvier 2021, le MHR publiait ce communiqué sur son site officiel : "Après une analyse détaillée de notre situation sportive, le Montpellier Hérault Rugby et Xavier Garbajosa ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Nous tenons à remercier Xavier Garbajosa pour tout ce qu’il a apporté au club. Xavier a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail. Il a notamment œuvré pour structurer notre centre de formation et permis d’intégrer nos jeunes au sein de l’effectif professionnel. Il a également contribué à accompagner et révéler nos internationaux. Il restera donc une empreinte "Garbajosa" au sein du MHR et nous tenons à le remercier vivement pour toutes ses actions. Nous lui souhaitons également le meilleur pour l’avenir." Philippe Saint-André avait alors repris le secteur sportif, assisté d'Olivier Azam et de Jean-Baptiste Elissalde.

L'avenir de Xavier Garbajosa est désormais plus clair : il s'écrira du côté de Lyon, où un contrat de trois ans est évoqué pour « Garba », qui était jusqu'ici consultant pour Canal +. Cette mission ressemble en tout point à celle que l'ex-Toulousain avait accepté à Montpellier : le Lou est un club ambitieux, doté de moyens conséquents et d'un effectif de qualité. Comme Montpellier, le Lou n'a encore jamais goûté à l'ivresse d'un titre en Top 14. Juste à celles des phases finales. Et l'arrivée de Xavier Garbajosa va marquer un tournant dans l'histoire rhodanien. Il engendrera une transition, au terme de laquelle le Lou devra poursuivre sa croissance pour, un jour, remporter le Top 14.