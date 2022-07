Selon nos informations, le deuxième ligne wallaby (31 ans, 6 sélections) a convenu jeudi d'une résiliation de contrat avec le Racing 92, lui qui était engagé jusqu'en juin 2023. Il devrait ainsi quitter la France et retourner en Australie. Pour l'accueillir, les noms de plusieurs équipes ont été évoqués (Reds, Rebels, Waratahs).

La saison dernière, Jones avait disputé 22 rencontres sous le maillot ciel et blanc (dont 16 comme titulaire). Il évoluait au Racing depuis 2020, et avait effectué un premier passage en Top 14 entre 2016 et 2018, du côté de Bordeaux-Bègles.