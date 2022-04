C'est un symbole, et les supporters toulonnais l'ont bien exprimé dans leur communiqué : "Parce que Louis Carbonel, c’est le futur grand ouvreur que l’on attendait tant, que l’on a vu grandir et rafler tous les trophées : champion de France minime, crabos, espoir, double champion du monde U20. Un minot de la "Génération Wilkinson", qui avait pour modèle le métronome anglais et le bouillonnant Matt Giteau. De Jonny, il a hérité la précision face aux perches et la vision du jeu. De Giteau, un jeu d’attaque débridé et les percées salvatrices. De son père, le talent incandescent et le Rouge et Noir au plus profond des tripes."

L'association de supporters du RCT les Minots de Mayol ont lancé ce mercredi matin une pétition sur la plateforme Change.org pour protester contre le départ du jeune demi d'ouverture. Celui qui évolue sur la rade depuis l'âge de 6 ans est en effet perçu comme celui qui aurait dû être "le symbole de la fabrique à champions si chère à la direction du club".

Son départ à Montpellier, qui a été officialisé par le club de Mohed Altrad, est forcément regrettable pour les supporters. Mais il résulte d'un conflit qui a englobé le président du RCT Bernard Lemaitre, l'ancien entraîneur Patrice Collazo et Louis Carbonel. L'international français (23 ans, 5 sélections) s'est vu reprocher par son président d'avoir mené la fronde contre Patrice Collazo.

Malgré le départ de ce dernier, Bernard Lemaitre a poussé vers la sortie le champion du monde moins de 20 ans, un véritable crève-coeur pour les supporters toulonnais qui ont exprimé leur inquiétude dans le communiqué lié à la pétition.

"Il y a des joueurs que l’on n’imagine pas sous un autre maillot. P’tit Louis en fait partie. Il semble avoir des torts impardonnables aux yeux de la Direction du Club. Si son crime est d’avoir exprimé avec force son mal-être ou son ras-le-bol d’un club sous la chape de plomb d’un Manager débarqué depuis, bien lui en a pris. Qui nierait le renouveau depuis ?, interrogent les Minots de Mayol. Aujourd’hui, il est peut-être trop tard, mais s’il reste un mince espoir de pousser la Direction du Club à s’interroger sur son choix, osons saisir cette opportunité."