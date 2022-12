L'histoire avait fait couler beaucoup d'encre. Baptiste Couilloud a changé de dimension ces derniers mois, en devenant notamment un des cadres de Lyon, vainqueur de la dernière Challenge Cup. Le demi de mêlée, devenu international en 2020 est même désormais un membre régulier du groupe bleu conduit par Fabien Galthié. Alors forcément, lorsqu'il s'agit de l'avenir d'un joueur comme cela, les choses deviennent de suite très sérieuses. Surtout quand ledit joueur ressent des envies de départ et décide d'activer une clause dans son contrat, qui lui permettait de quitter le club à la fin de la saison. Il y a plusieurs semaines, c'est ce qu'a donc fait Couilloud, avant d'écouter attentivement l'offre faite à son égard par le Stade français.

Le club a fait valoir ses droits

Mais finalement, celui qui est formé au club lyonnais et qui a joué toute sa vie sous les mêmes couleurs, restera un joueur du LOU la saison prochaine. Malgré son intérêt pour le Stade français, Couilloud a finalement été sensible aux arguments de Lyon et notamment de son propriétaire, Olivier Ginon. En fait, la clause intégrée dans le contrat de Couilloud était une clause à deux entrées. Si le joueur a décidé de l'activer, le club - qui voulait le conserver absolument - a de son côté fait valoir ses droits. L'ancien meilleur marqueur du Top 14, qui a récemment changé de conseiller, a donc finalement été convaincu par les arguments de ses dirigeants et a pris la décision de rester au club la saison prochaine et jusqu'en 2025, date de fin de son contrat.

Une très bonne nouvelle pour le club, qui était confiant sur le dossier depuis quelques semaines et qui conserve là un de ses meilleurs éléments. Côté Stade français, par contre, le coup est rude. Après avoir vu le très convoité Tristan Tedder partir au Racing 92, c'est maintenant Baptiste Couilloud, la priorité du club au niveau du recrutement, qui ne viendra finalement pas. Les Parisiens vont donc maintenant devoir trouver un autre demi de mêlée pour la saison prochaine...